La Policía de Salta secuestró más de 8000 dosis de droga en toda la provincia

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó a cabo, durante la última semana, más de 100 procedimientos vinculados al tráfico de drogas en distintos puntos de la provincia.

Durante las intervenciones, fueron detenidas personas vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas. Además, se incautaron más de 8 mil dosis de droga entre cocaína y marihuana, en diferentes procedimientos policiales.

Cabe destacar que el trabajo preventivo, investigativo y operativo se concretó en barrios de Capital, Tartagal, Las Lajitas, Rosario de la Frontera, entre otros. En todos los casos intervinieron las fiscalías correspondientes.