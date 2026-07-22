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La Policía de Salta secuestró más de 8000 dosis de droga en toda la provincia

Además, fueron detenidas personas vinculadas con el microtráfico de drogas, a partir del trabajo preventivo, investigativo y operativo concretado, por la Dirección General de Drogas Peligrosas, en barrios de Capital, Tartagal, Las Lajitas, Rosario de la Frontera, entre otros.

Salta Hoy

22 / 07 / 2026

 

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La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó a cabo, durante la última semana, más de 100 procedimientos vinculados al tráfico de drogas en distintos puntos de la provincia.

Durante las intervenciones, fueron detenidas personas vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas. Además, se incautaron más de 8 mil dosis de droga entre cocaína y marihuana, en diferentes procedimientos policiales.

Cabe destacar que el trabajo preventivo, investigativo y operativo se concretó en barrios de Capital, Tartagal, Las Lajitas, Rosario de la Frontera, entre otros. En todos los casos intervinieron las fiscalías correspondientes.

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