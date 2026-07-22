Plan Casa Propia con Ahorro Previo: El IPV sorteó las primeras ubicaciones de viviendas

En un acto transmitido en vivo y con la presencia de la titular del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Laura Caballero, se desarrolló el primer sorteo de ubicación del programa “Casa Propia con Ahorro Previo en Salta Capital”. En la oportunidad, se definió qué barrio y unidad habitacional le corresponde a cada familia participante.

Bajo la supervisión de la escribana adjunta de Gobierno, Laura Anna, se realizó en primera instancia el sorteo de ubicación de 66 departamentos, de los cuales 30 fueron para Grupos Especiales y 36 para las familias que cancelaron en su totalidad el monto del ahorro previo. Estas unidades están en construcción en la zona norte de la ciudad, en el barrio Pereyra Rozas.

Posteriormente, se hizo lo propio con los 72 dúplex que se ejecutan en los barrios Pereyra Rozas y Lomas de Medeiros. Cabe destacar que estas familias también tienen cancelado el monto del ahorro previo.

Durante el sorteo Caballero mencionó “este es el momento previo a la entrega de la llave, de ese sueño que tiene cada familia”. La funcionaria recordó que el programa de Ahorro Previo surgió para sobrellevar el contexto en el que 1.170 viviendas que se desarrollaban en Salta Capital habían quedado sin financiamiento nacional y remarcó que “si no fuera por el Gobierno conducido por Gustavo Sáenz que se hizo cargo de la obra, en conjunto con las familias que aportaron el ahorro previo, hoy no hubiéramos podido llegar a esta instancia”.

La titular del IPV aclaró que este sorteo se trata de una primera etapa y que a medida que avancen las obras y se completen las de infraestructura de servicios, se realizarán nuevos sorteos de ubicación. “Estas familias ya tienen preadjudicado su departamento o dúplex, sin embargo, deben seguir cumpliendo los requisitos propios del IPV, hasta la fecha de entrega”, señaló.

Sobre los próximos pasos, la funcionaria adelantó que el IPV notificará formalmente a las familias y las convocará la próxima semana a reuniones informativas. “Habrá un equipo del área financiera, social y de obras para informarles cuáles son los trámites a seguir, también se les comunicará la fecha de entrega, que es muy próxima”.

Con respecto a la consulta de las ubicaciones, el listado se encuentra disponible en ipv.salta.gov.ar. Finalmente, desde el organismo solicitaron a quienes no resultaron beneficiados en esta oportunidad mantener actualizados los datos de contacto.