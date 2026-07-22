Guillermo Toranzos Torino es el nuevo subsecretario de la Jefatura de Gabinete

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de Guillermo Nicanor Toranzos Torino como el nuevo subsecretario de Proyectos Estratégicos. De esta manera, el funcionario pasará a responder a las órdenes de la Vicejefatura de Gabinete, encabezada por Ignacio Devitt, dentro de la órbita que nuclea la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La decisión quedó establecida en el Decreto 647/2026, que fue publicado en el Boletín Oficial, tras haber sido firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. De esta manera, se estableció: “Desígnase en el cargo de subsecretario de Proyectos Estratégicos de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros al doctor Guillermo Nicanor Toranzos Torino”.

La llegada de Toranzos Torino a la administración nacional se dio como fruto del proceso de reordenamiento que el oficialismo impulsó tras la salida del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni. En su lugar quedó Santilli, quien venía de comandar el Ministerio del Interior.

El ascenso del ex titular de Interior fue clave a la hora de que volviera a disolverse esa cartera, debido a que se estableció que debía asumir tanto las tareas propias de la Jefatura de Gabinete como las correspondientes a su antiguo puesto.

A raíz de esto, el área de Interior quedó encabezada por la Vicejefatura, que fue asumida por Devitt, antiguamente secretario de Asuntos Estratégicos. No obstante, las modificaciones dieron paso a la creación de la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, que tendrá como función central coordinar y supervisar los asuntos estratégicos prioritarios para el desarrollo nacional.

Según lo dispuesto en el Decreto 581/2026, entre sus principales objetivos se encuentran intervenir junto a otras áreas en el estudio, seguimiento y evaluación de temas estratégicos dentro de su ámbito de competencia. Además, deberá participar en la determinación de lineamientos que orienten la toma de decisiones sobre programas y proyectos prioritarios para el Gobierno Nacional.

De la misma manera que tendrá la responsabilidad de establecer herramientas y lineamientos para monitorear y dar seguimiento a los asuntos estratégicos considerados clave para el país, deberá analizar temas de alcance global, lo que permitirá identificar situaciones de oportunidad que potencien la actuación del país en escenarios bilaterales, regionales y globales, en colaboración con las áreas competentes del Estado.

Uno de los puntos centrales del área consiste en asesorar al Vicejefe de Gabinete en el diseño de la estrategia de inserción internacional frente a organismos internacionales, siempre en coordinación con el resto de las áreas relevantes de la Administración Pública Nacional. Además, debe colaborar en la preparación y desarrollo de actividades vinculadas con cumbres, viajes y visitas oficiales en las que participe el Jefe de Gabinete.

Por último, está previsto que la subsecretaría asuma la tarea de evaluar y producir diagnósticos necesarios para la planificación estratégica de los asuntos prioritarios y proyectos de gobierno, lo que la ayudaría a consolidar un rol transversal en la estructura de la gestión nacional.

Quién es Guillermo Toranzos Torino, el nuevo subsecretario de Proyectos Estratégicos

De acuerdo con el perfil de LinkedIn de Toranzos Torino, el nuevo funcionario reúne una extensa trayectoria como profesional en economía, agronegocios y negociaciones internacionales. Es doctor y licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se desarrolló en tareas como docente, investigador y consultor en ámbitos públicos y privados. Su formación incluye especialización en Administración Estratégica, Marketing y Finanzas en instituciones nacionales y extranjeras.

Uno de los detalles a destacar de su trayectoria profesional se relaciona con su despliegue en el sector público y multilateral, debido a que el subsecretario integró equipos como Experto por Argentina en Solución de Controversias en el Mercosur, bajo el Protocolo de Brasilia, y fue director ejecutivo del Common Fund for Commodities (UNCTAD). También coordinó la Subsecretaría de Comercio Exterior y lideró la Unidad Coordinadora de Política de Fomento de Exportaciones.

En ese sentido, se desempeñó como consultor de la FAO, el Banco Mundial, la Fundación Okita, la Confederación Interamericana de Ganaderos y Agricultores, FUNDAPAZ y el BID-INTAL y ocupó cargos como jefe de Economistas del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina y Jefe de la Oficina de Economía Forestal Nacional.

En el ámbito académico, fue profesor de maestrías y posgrados en universidades como la FCEUBA, FAUBA, UTN, UCASAL y la Universidad Nacional del Sur. Además, dirigió la maestría en Agronegocios en la UCASAL y participa como consultor privado en desarrollo de negocios, planeación, evaluación de proyectos de inversión y valoración de empresas.

Desde 1985 hasta 2001 fue socio director de Toranzos Torino, Vallejos y Asociados – Planeamiento y Desarrollo de Negocios. Mientras que en 2002 obtuvo el Primer Premio de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria “Ing. Agr. José María Bustillo” por su trayectoria en economía agropecuaria, agroindustria y negociaciones internacionales.

Entre los reconocimientos obtenidos, en 2018, Toranzos Torino recibió un premio otorgado por la Academia de Ciencias Empresarias por el libro “Argentina ¿puede SER? Experiencias y estrategias para el desarrollo sostenible”.