Farmacéuticos proponen que los medicamentos los entreguen las farmacias

El drástico recorte que el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones proyectos sobre el Plan Remediar implica la modificación del esquema y tendrá un fuerte impacto tanto el envío de menos botiquines como la quita de medicamentos del vademécum nacional.

De acuerdo a un relevamiento realizado este año, el gobierno nacional asignó solamente $36.054 millones, lo que representa un desplome real del 72% en comparación con lo ejecutado en 2023.

Ante este panorama el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) propone mantener el Plan Remediar y entregar a los beneficiarios los medicamentos en los mostradores de las farmacias.

Para Marcelo Peretta titular del SAFYB, “ la solución al Plan Remediar es pasarlo a las 12.000 farmacias."En lugar de que el Ministerio de Salud de la Nación dispense una cantidad de fondos, licite una cantidad de medicamentos, después los tenga acopiados en lugares que se le terminan venciendo y no entregando en tiempo y forma con lo cual los recursos son costosos e inefectivos, proponemos que el Plan Remediar pase por las farmacias”, señaló.

“El médico le receta con un recetario de Remediar al paciente sin obra social y prepaga, y en lugar de ir al Centro de Salud para que le entreguen el medicamento, va a la farmacia. El farmacéutico le entrega el medicamento, sin cargo, le retiene esa receta, y el Estado le paga al farmacéutico o al dueño de la farmacia esa receta”, propuso Peretta. Argumentó que "esta es la única manera de asegurar la transparencia del sistema y asegurar la trazabilidad de los medicamentos entregados”.

Aunque la canasta oficial teórica superaba el centenar de drogas, se estima que entre abril y septiembre las presentaciones distribuidas caerán a solo 30. Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación señalaron que el recorte continuará y que las entregas proyectadas para el segundo semestre de 2026 incluirán de 22 a 23 productos. “Lo que proponemos desde el SAFYB es mucho más económico, mucho más efectivo, cumple con la ley de medicamentos, se asegura la trazabilidad, la entrega en tiempo y forma” afirmó Peretta.

Para el gremio de los farmacéuticos y bioquímicos “el Plan Remediar tiene que seguir pero en la red de farmacias porque es más barato para el Estado sea nacional o provincial, es lo más eficiente, es lo más trazable, y le garantiza al paciente sin obra social y sin prepaga el medicamento en tiempo y forma”, concluyó Peretta.