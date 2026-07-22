En Orán, un trabajador de la construcción murió tras caer de un andamio
El accidente ocurrió el lunes 20 de julio, alrededor de las 14:30, en una obra del Poder Judicial de la ciudad norteña.
Salta Hoy
22 / 07 / 2026
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El hombre, de 40 años, fue trasladado al hospital local, donde falleció horas después.
La fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo investiga el caso.
Se están recopilando testimonios y revisando cámaras de seguridad.
El cuerpo fue enviado al Servicio de Tanatología Forense para la correspondiente autopsia.