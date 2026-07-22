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En Orán, un trabajador de la construcción murió tras caer de un andamio

El accidente ocurrió el lunes 20 de julio, alrededor de las 14:30, en una obra del Poder Judicial de la ciudad norteña.

Salta Hoy

22 / 07 / 2026

 

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El hombre, de 40 años, fue trasladado al hospital local, donde falleció horas después. 

La fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo investiga el caso. 

Se están recopilando testimonios y revisando cámaras de seguridad. 

El cuerpo fue enviado al Servicio de Tanatología Forense para la correspondiente autopsia.

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