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Ingresó a la etapa final la reconstrucción del mercado San Miguel

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Juan Chalabe, confirmó que la primera fase ya tiene un avance del 70% y anunció el inicio de la última etapa de la obra, luego de los incendios de 2024.

Salta Hoy

22 / 07 / 2026

 

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En el área que da hacia calle Ituzaingó, los trabajos avanzan de manera sostenida con la ejecución de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas. 

Se construyen los nuevos locales comerciales, el sector gastronómico con un amplio patio de comidas, dos núcleos sanitarios, vestuarios, un centro de salud y el subsuelo para el estacionamiento. 

También continúa el montaje de la cubierta del edificio, una de las etapas más importantes de la edificación. 

En los próximos días comenzarán los trabajos en el sector de calle La Florida. 

Se reubicarán a 32 puesteros para garantizar su continuidad laboral, en el predio de calle 20 de Febrero 37. 

El nuevo edificio contará con infraestructura moderna y adaptada a las normas de seguridad vigentes, manteniendo la identidad de un espacio comercial emblemático de la ciudad. 

 

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