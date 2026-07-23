Dos mil turistas por día viajan en el Teleférico

“Tuvimos muy buena respuesta las primeras semanas de la temporada de invierno y esperamos la llegada de la gente proveniente de Capital Federal y provincia de Buenos Aires”, dijo por Radio Salta,Tomás Hannach, director de Telerérico San Bernardo.

Agregó que el Ala Delta está funcionando muy bien y resulta de gran interés para los pasajeros. “Sobre todo porque la experiencia completa se vende con un combo de pasajes cuyos precios van desde los 20 mil a los 38 mil pesos”, explicó Hannach.

Al finalizar la entrevista comentó que los días de viento zonda se vieron obligados a suspender las actividades por motivos de seguridad.