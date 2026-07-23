 imagen

EN VIVO 15:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Dos mil turistas por día viajan en el Teleférico

El teleférico San Bernardo y el teleférico Ala Delta son dos de los principales atractivos para los visitantes y locales en la Ciudad de Salta y arrojan hasta la fecha muy buenas cifras de visitantes.

Salta Hoy

23 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“Tuvimos muy buena respuesta las primeras semanas de la temporada de invierno y esperamos la llegada de la gente proveniente de Capital Federal y provincia de Buenos Aires”, dijo por Radio Salta,Tomás Hannach, director de Telerérico San Bernardo. 

Agregó que el Ala Delta está funcionando muy bien y resulta de gran interés para los pasajeros. “Sobre todo porque la experiencia completa se vende con un combo de pasajes cuyos precios van desde los 20 mil a los 38 mil pesos”, explicó Hannach.

Al finalizar la entrevista comentó que los días de viento zonda se vieron obligados a suspender las actividades por motivos de seguridad.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO