Tres imputados por el robo a una conductora de una aplicación de viajes
El hecho ocurrió en febrero pasado en la zona de San Luis.
Salta Hoy
23 / 07 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
La investigación identificó a dos sospechosos, un hombre de 20 años y un menor de 16, como coautores del delito de robo calificado.
Utilizaron armas blancas para amenazar a la joven y robarle su motocicleta.
Un tercer hombre, también de 20 años, fue imputado por receptación dolosa y adulteración de un bien registrable.
La denuncia se realizó tras el ataque ocurrido el 16 de febrero pasado.
Se realizaron allanamientos y se secuestraron partes de motovehículos, motores y prendas de vestir relacionadas con el caso.