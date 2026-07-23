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Tres imputados por el robo a una conductora de una aplicación de viajes

El hecho ocurrió en febrero pasado en la zona de San Luis.

Salta Hoy

23 / 07 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

La investigación identificó a dos sospechosos, un hombre de 20 años y un menor de 16, como coautores del delito de robo calificado. 

Utilizaron armas blancas para amenazar a la joven y robarle su motocicleta. 

Un tercer hombre, también de 20 años, fue imputado por receptación dolosa y adulteración de un bien registrable. 

La denuncia se realizó tras el ataque ocurrido el 16 de febrero pasado. 

Se realizaron allanamientos y se secuestraron partes de motovehículos, motores y prendas de vestir relacionadas con el caso.

 

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