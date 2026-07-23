San Lorenzo espera cientos de turistas para el Tercer Concurso del Locro
Además de todo tipo de comidas regionales y de la estrella principal: el sabroso plato de locro pulsudo; la hermosa y verde San Lorenzo ofrecerá para ese día una importante grilla de espectáculos folclóricos de canto y danzas típicas.
Salta Hoy
23 / 07 / 2026
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Será el próximo sábado 25 de julio en plaza Ejército Argentino desde el mediodía con entrada libre y gratuita, dijo por Radio Salta, Diego Amante, director de turismo de la comuna de San Lorenzo.
El funcionario aseguró que la temporada invernal es muy buena para esa comuna hasta ahora y que se espera que los niveles de ocupación aumenten considerablemente con la llegada de las familias provenientes de Buenos Aires.