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“El medicamento no es una golosina y este proyecto es muy nocivo”

Susana Carrasco, presidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias, manifestó por Radio Salta su postura contraria a la idea del Gobierno nacional que impulsa la desregulación de medicamentos mediante un proyecto de ley del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Salta Hoy

23 / 07 / 2026

 

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Con esto se busca permitir la venta libre en kioscos y supermercados, habilitar la comercialización online con entrega a domicilio y derogar el sistema de precios uniforme para medicamentos y la Ley de Farmacias.

Recordó que la venta de medicamentos fuera de la farmacia es totalmente ilegal. “La Municipalidad no tiene la cantidad suficiente de inspectores para realizar este tipo de control y el Ministerio de Salud no tiene entre sus facultades esta labor”, indicó Carrasco al admitir que en varios kioscos y almacenes barriales se expenden medicamentos.

 

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