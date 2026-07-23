Avanza la construcción de la autopista del Valle de Lerma
Ya se colocaron 36 vigas en el primer nudo vial sobre la Ruta provincial 24. También comenzó la excavación del canal pluvial cerca del río Rosario y avanzan los trabajos en los nudos viales de las rutas provinciales 23 y 22.
Salta Hoy
23 / 07 / 2026
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Esta infraestructura se financia con fondos provinciales y está diseñada para el crecimiento de la provincia por 50 años.
La nueva autopista tendrá 22 kilómetros de extensión y podrá soportar hasta 40.000 vehículos diarios.
Hoy, el gobernador Gustavo Sáenz supervisó los trabajos y aseguró que es una obra estratégica para el desarrollo de Salta.