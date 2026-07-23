Avanza la construcción de la autopista del Valle de Lerma

Esta infraestructura se financia con fondos provinciales y está diseñada para el crecimiento de la provincia por 50 años.

La nueva autopista tendrá 22 kilómetros de extensión y podrá soportar hasta 40.000 vehículos diarios.

Hoy, el gobernador Gustavo Sáenz supervisó los trabajos y aseguró que es una obra estratégica para el desarrollo de Salta.