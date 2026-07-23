“Esto es sólo un parche y no beneficia a nadie”

Esta iniciativa oficial reduce los montos de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo.

“Lo que está planteando el Gobierno nacional es la quita de los aportes sindicales o convencionales sobre las sumas no remunerativas. Lamentablemente venimos desde hace bastante tiempo haciendo la vista gorda en cada una de las convenciones colectivas que se van tratando sobre los incrementos de sueldo de los empleados”, dijo el especialista.

“...y en ese sentido, se vino haciendo abuso de esta figura”, manifestó esta mañana López López.

“Lamentablemente esto vendría a ser un parche para el empleado, dado que no le da una solución a la situación a la baja de consumo que estamos viviendo. Y lamentablemente tampoco le sirve al empleador”, manifestó el contador.