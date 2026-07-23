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Jacinta Condorí celebra su cumpleaños con un espectáculo íntimo

La cita será este jueves a las 21.30, en una noche especial que conectará las canciones de su tierra vallista junto a grandes artistas invitados, entre ellos Juan Carlos Marín en bandoneón.

Espectáculos

23 / 07 / 2026

 

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El encuentro con la artista cafayateña está organizado en la Casona del Sur ubicada en la esquina de La Florida y Tucumán. 

"En el 2014 lancé mi primer material y luego vinieron muchos más”, dijo Condorí en los estudios de Radio Salta.

Recordó el trabajo realizado junto a César Isella, Polo Román, Víctor Heredia, Jorge Fandermole, Melania Pérez, Juan Falú, Bruno Arias, Vitillo Ábalos, Luna Monti, Juan Quintero, Duende Garnica y el Chaqueño Palavecino, entre otros”.

Debido a la propuesta íntima del evento, los cupos son limitados. Las entradas anticipadas y reservas se realizan por WhatsApp al 3873084036.

Por otro lado, Condori habló de los espacios dedicados a la copla y la baguala en los grandes espectáculos folclóricos nacionales. 

“Creo que hay mezquindad, cuando nos dan lugares en horarios muy temprano en las grillas” reflexionó..

“Yo agradezco principalmente a los intendentes que dan un buen lugar al canto con la caja en los festivales y en las plazas” expresó la artista cafayateña.

 

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