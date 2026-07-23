El Gobierno de la Provincia reabrió la mesa paritaria con los gremios estatales

Los funcionarios reafirmaron su compromiso de preservar las fuentes de trabajo.

También se destacó la importancia de mantener los servicios esenciales y continuar con las políticas de acompañamiento a la actividad económica.

Los representantes gremiales expusieron sus requerimientos y propuestas.

Se anunció que habrá nuevas reuniones para continuar el diálogo, el lunes 27 con la modalidad de mesas sectoriales y el miércoles 29 se retoma la mesa paritaria.