El Gobierno de la Provincia reabrió la mesa paritaria con los gremios estatales
Durante la reunión, se discutió el contexto económico actual.
Salta Hoy
23 / 07 / 2026
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Los funcionarios reafirmaron su compromiso de preservar las fuentes de trabajo.
También se destacó la importancia de mantener los servicios esenciales y continuar con las políticas de acompañamiento a la actividad económica.
Los representantes gremiales expusieron sus requerimientos y propuestas.
Se anunció que habrá nuevas reuniones para continuar el diálogo, el lunes 27 con la modalidad de mesas sectoriales y el miércoles 29 se retoma la mesa paritaria.