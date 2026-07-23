Afectación extraordinaria: Baja presión y corte de agua en barrios de la zona norte de la ciudad

El corte de agua afecta a los barrios 1 de Mayo, Leopoldo Lugones, Castañares, Duplex IPV, Ciudad del Milagro, Juan Pablo II, La Unión, Juan Manuel de Rosas, La Tradición.

También Manuel J. Castilla, Patricia Heitman, Balneario 17 de Octubre, Parque Belgrano etapa 1 y asentamiento Juan Manuel de Rosas.

Se espera que el servicio se normalice esta tarde a las 15:00, mientras tanto se ofrece agua a través de camiones cisterna.

Para mayor información o reclamos los usuarios pueden comunicarse al 0800 8888 2482 o por WhatsApp al 3875 838387.