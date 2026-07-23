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Buscan a Ariana Candela de 16 años

La adolescente se ausentó de su domicilio en el barrio Solís Pizarro durante la mañana de este miércoles 22 de julio.

Salta Hoy

23 / 07 / 2026

 

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Tras la denuncia de familiares en la comisaría de La Lonja, la policía activó el Protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas con la intervención de la Fiscalía Penal de San Lorenzo.

Según la información oficial, la chica es de contextura delgada, 1,47 metros de estatura, tez morena y cabello lacio teñido de naranja. 

Como señas particulares, presenta piercings en la nariz y el labio.

Se solicita a la comunidad aportar cualquier información relevante sobre su paradero al Sistema de Emergencias 911.

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