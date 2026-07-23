La Fundación Barceló amplía su red de prácticas
Es para estudiantes de salud en Salta, Misiones y Tierra del Fuego.
Salta Hoy
23 / 07 / 2026
La vicedirectora de la Licenciatura en Psicología a Distancia de la Fundación Barceló, Natalia Díaz Juszkiewicz, anunció que los estudiantes salteños podrán completar sus prácticas profesionales en la provincia, sin necesidad de trasladarse a otras regiones del país.
La profesional señaló que la incorporación de instituciones salteñas permitirá a los futuros psicólogos conocer el sistema de salud provincial y trabajar sobre las necesidades concretas de su comunidad.
Finalmente, la vicedirectora señaló que el plan académico combina distintos enfoques de la psicología, además de neurociencias, innovación y tecnología, y contempla experiencias en ámbitos públicos y privados.
Asimismo, informó que las inscripciones están abiertas y que los alumnos actuales deberán comunicarse con la dirección de la carrera para coordinar sus prácticas en Salta.