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La Fundación Barceló amplía su red de prácticas

Es para estudiantes de salud en Salta, Misiones y Tierra del Fuego.

Salta Hoy

23 / 07 / 2026

 

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La vicedirectora de la Licenciatura en Psicología a Distancia de la Fundación Barceló, Natalia Díaz Juszkiewicz, anunció que los estudiantes salteños podrán completar sus prácticas profesionales en la provincia, sin necesidad de trasladarse a otras regiones del país. 

La profesional señaló que la incorporación de instituciones salteñas permitirá a los futuros psicólogos conocer el sistema de salud provincial y trabajar sobre las necesidades concretas de su comunidad. 

Finalmente, la vicedirectora señaló que el plan académico combina distintos enfoques de la psicología, además de neurociencias, innovación y tecnología, y contempla experiencias en ámbitos públicos y privados. 

Asimismo, informó que las inscripciones están abiertas y que los alumnos actuales deberán comunicarse con la dirección de la carrera para coordinar sus prácticas en Salta.

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