Posible femicidio en La Silleta: Investigan la muerte violenta de una mujer de 55 años

Las autoridades detuvieron al hombre con el que mantenía una relación de pareja.

El fiscal penal 2, Daniel Espilocín, se hizo cargo del caso tras el reporte del fallecimiento.

Personal de Criminalística y Medicina Legal están realizando las investigaciones pertinentes.

La fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, coordina las tareas y ordenó el traslado del cuerpo para la autopsia.

Familiares de la mujer fallecida son asistidos y contenidos por trabajadores sociales de la fiscalía.

Por Radio Salta, Fabio Peloc, responsable de Prensa de la Policía de Salta indicó que el hecho se habría producido cuando el grupo en el que estaba la víctima y el detenido se encontraban bebiendo alcohol.

Detalló las tareas realizadas por los investigadores tras la denuncia en el Sistema de Emergencias 9-1-1.