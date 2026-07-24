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Tragedia en Orán: Un hombre murió ahogado con hojas de coca

Ocurrió hoy cerca de las 8:30 en la vía pública de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, tras descompensarse y presuntamente ahogarse con un acullico.

Salta Hoy

24 / 07 / 2026

 

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[Foto gentileza radiociudadoran.com.ar]

El hecho ocurrió en calle San Martín casi Belgrano de la ciudad norteña. 

Fue reportado por medios locales, detallando que la principal hipótesis del deceso es una asfixia mecánica por broncoaspiración. 

El hombre de unos 40 años se descompensó y las vías respiratorias quedaron obstruidas por acumulación excesiva de hojas.

Quiénes pasaban por el lugar vieron el cuerpo tendido en la calle y dieron aviso a la policía. 

 

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