Leves demoras en las obras de la Autopista del Valle de Lerma

“Pese a esos pequeños inconvenientes a fin de año podríamos habilitar el primer tramo”, dijo Gonzalo Macedo, director de Vialidad de la Provincia por Radio Salta.

Agregó que el proceso expropiatorio avanza a buen ritmo. “Son en total 300 las hectáreas que deben expropiarse, de los cuales sólo quedan los trámites de los últimos 5 km que van desde ruta 36 a la 33”, manifestó.

Finalmente confirmó el inicio de las tareas de repavimentación en la Circunvalación Oeste en varios sectores deteriorados.

“Es una ruta de casi 20 años, así que el paso del tiempo tiene sus efectos”, comentó Macedo.