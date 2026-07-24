 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Este sábado será la tradicional entronización de las sagradas imágenes  del Milagro

Se realizará el sábado 25 de julio de 2026 a las 17:30 horas en la Catedral Basílica de Salta.

Salta Hoy

24 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La ceremonia de entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del MIlagro marcará de manera oficial el inicio del Tiempo del Milagro 2026 .

Este año se desarrollará bajo el lema: "Señor del Milagro, Tú eres nuestra paz. Oramos para recibirla y servimos para darla".

A las 19:00 será la celebración de la misa que será transmitida por Radio Salta.

Operativo especial de tránsito

La Municipalidad de Salta desplegará un operativo a partir de las 14:00 horas con motivo de la entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

El plan contempla cortes de circulación en las intersecciones de Caseros y Zuviría, España y Zuviría, España y Mitre, y sobre la Av. Belgrano.

Asimismo, se establecerán filtros de ordenamiento vehicular en San Martín y Buenos Aires, Alvarado y Buenos Aires, España y Deán Funes, y Alvarado y Córdoba.

Se realizarán además tareas de despeje sobre Av. Belgrano al 500, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO