Este sábado será la tradicional entronización de las sagradas imágenes  del Milagro

La ceremonia de entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del MIlagro marcará de manera oficial el inicio del Tiempo del Milagro 2026 .

Este año se desarrollará bajo el lema: "Señor del Milagro, Tú eres nuestra paz. Oramos para recibirla y servimos para darla".

A las 19:00 será la celebración de la misa que será transmitida por Radio Salta.

Operativo especial de tránsito

La Municipalidad de Salta desplegará un operativo a partir de las 14:00 horas con motivo de la entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

El plan contempla cortes de circulación en las intersecciones de Caseros y Zuviría, España y Zuviría, España y Mitre, y sobre la Av. Belgrano.

Asimismo, se establecerán filtros de ordenamiento vehicular en San Martín y Buenos Aires, Alvarado y Buenos Aires, España y Deán Funes, y Alvarado y Córdoba.

Se realizarán además tareas de despeje sobre Av. Belgrano al 500, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas.