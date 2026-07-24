Se lanzó el calendario de la Pachamama

Durante la jornada de apertura, el público participó del tradicional ritual del sahumado en la apacheta, como adelanto de las vivencias que se desplegarán en la geografía provincial a lo largo del mes.

Cada inicio de agosto, los pueblos rinden homenaje a la divinidad que sostiene y nutre la vida, en un gesto colectivo de gratitud con la naturaleza para pedir por la salud, la prosperidad y el bienestar de las familias.

El intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva, destacó que agosto es un mes de profundo sentimiento y respeto para toda la comunidad.

Remarcó la importancia de mantener vivas estas costumbres y, sobre todo, transmitir el valor de estas tradiciones culturales a las nuevas generaciones, extendiendo este mensaje de respeto por la Madre Tierra al resto de la provincia y del país.

El jefe comunal hizo mención a la importancia del cuidado a la naturaleza en todo el territorio provincial durante todo el año.

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