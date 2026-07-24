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Se lanzó el calendario de la Pachamama

La presentación oficial de la agenda organizada para agosto se realizó esta mañana en la Usina Cultural, con la presencia de autoridades provinciales e intendentes.

Salta Hoy

24 / 07 / 2026

 

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Durante la jornada de apertura, el público participó del tradicional ritual del sahumado en la apacheta, como adelanto de las vivencias que se desplegarán en la geografía provincial a lo largo del mes.

Cada inicio de agosto, los pueblos rinden homenaje a la divinidad que sostiene y nutre la vida, en un gesto colectivo de gratitud con la naturaleza para pedir por la salud, la prosperidad y el bienestar de las familias.

El intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva, destacó que agosto es un mes de profundo sentimiento y respeto para toda la comunidad. 

Remarcó la importancia de mantener vivas estas costumbres y, sobre todo, transmitir el valor de estas tradiciones culturales a las nuevas generaciones, extendiendo este mensaje de respeto por la Madre Tierra al resto de la provincia y del país.

El jefe comunal hizo mención a la importancia del cuidado a la naturaleza en todo el territorio provincial durante todo el año. 

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