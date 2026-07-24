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Importante golpe al narcotráfico: Desbaratan una organización narco que operaba en Salta

La Policía de Salta y la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestraron 191 kilos de cocaína.

Salta Hoy

24 / 07 / 2026

 

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El operativo fue parte de una importante investigación que dio inicio en febrero pasado sobre una organización criminal. 

La primera intervención se dio en Ruta Nacional 9/34 a la altura del Peaje Cabeza de Buey con la interceptación de una camioneta donde se detuvo a dos mujeres. 

Como resultado de la requisa detectaron más de 100 envoltorios tipo “ladrillo” de cocaína, ocultos en distintos sectores de la camioneta, que totalizaron . 

Por otra parte, se interceptó al que hacía de “coche puntero” sobre la misma ruta. 

Este procedimiento permitió avanzar con la investigación.

Siete personas fueron detenidas durante varios allanamientos que se realizaron en Salta y Cerrillos, donde se encontraron más de 70 envoltorios adicionales. 

Además, se incautaron 6 mil dólares, 8 millones de pesos en efectivo, un arsenal con potente poder de fuego, teléfonos celulares, tres camionetas, dos automóviles y una motocicleta de alta cilindrada. 

Gendarmería confirmó que la droga era transportada desde la provincia de Salta y tenía como destino final Buenos Aires.

“Estos resultados se obtuvieron gracias a varios meses previos de trabajo”, dijo Guido Burgos, subjefe de la Policía de Salta en conferencia de prensa.

Indicó que la organización tiene conexiones con otras provincias y que se avanza en las pesquisas para conocer los contactos internacionales.

Burgos mencionó que es uno de las metas de esta nueva gestión en la fuerza policia es el de desbaratar todos los puntos de venta de drogas en todo el territorio provincial.

 

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