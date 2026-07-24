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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Nuevo operativo de reciclaje electrónico en el Shopping

Será el viernes 31 de julio en el estacionamiento del Alto Noa Shopping en el horario de 10 a 17.

Salta Hoy

24 / 07 / 2026

 

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Durante la jornada, los vecinos podrán acercar computadoras, impresoras, televisores, microondas, equipos de audio y otros aparatos eléctricos y electrónicos fuera de uso para su tratamiento y disposición adecuada.

También se recibirán papel, cartón, plásticos, ecobotellas, envases tetrabrik y latas, además de plásticos duros, como baldes, cajones, bidones, sillas y otros objetos elaborados con este material.

Además, los vecinos podrán acercar aceite vegetal usado (en botellas plásticas cerradas), baterías de vehículos y textiles para recuperar, como prendas de vestir, calzado y ropa de cama. No se recibirán pilas, tubos fluorescentes ni vidrios.

Esta actividad es promovida por la Secretaría de Modernización y Servicios Públicos, a cargo de Martín Güemes, junto con la Secretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Justicia y la Municipalidad de Salta. Asimismo, se desarrolla de manera articulada con las empresas Metalnor, Ecoaxion, SOS24 y la Cooperativa de Recicladores Don Omar. 

Cuidado del medio ambiente

Desechar estos elementos con la basura común puede dañar el suelo, el agua y el aire, y afectar la calidad del lugar donde se vive:

Contaminación del suelo

Cuando los metales y químicos de los residuos llegan al suelo, afectan su fertilidad y pueden dificultar el crecimiento de árboles y plantas, porque los nutrientes se alteran y la tierra se vuelve perjudicial para ellas.

Contaminación del agua

La lluvia puede arrastrar estos químicos hacia ríos, lagos o napas subterráneas, contaminando el agua que se usa, la que beben los animales y la que necesitan las plantas.

Contaminación del aire

Si se queman estos residuos, se liberan gases tóxicos y partículas finas, que pueden causar problemas respiratorios y enfermedades en las personas.

Riesgos para la salud

La exposición a metales pesados y químicos puede causar enfermedades en riñones, hígado y sistema nervioso, e incluso cáncer a largo plazo, siendo los niños y las mujeres embarazadas los más vulnerables.

 

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