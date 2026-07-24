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Para jubilados de la mínima: Último día para postularse al Bono Eléctrico Provincial

El trámite puede realizarse de manera presencial hasta hoy a las 19:00 en la sede central del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Mitre 1231. Esta medida busca facilitar la postulación al Bono Eléctrico Provincial para Jubilados y Pensionados.

Salta Hoy

24 / 07 / 2026

 

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El bono está destinado a quienes perciben el haber previsional mínimo y consiste en un crédito de hasta $150.000, que se pagará en tres cuotas durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Cabe recordar que el beneficio podrá solicitarse hasta el 30 de diciembre de 2026 y será aplicado exclusivamente sobre la factura del servicio de energía eléctrica.

Requisitos

Podrán acceder quienes perciban ingresos que no superen el haber mínimo jubilatorio más el bono extraordinario vigente, sean titulares de un único suministro eléctrico de uso residencial (número de NIS) y presenten el último recibo de haberes previsionales, Documento Nacional de Identidad y la última factura del servicio eléctrico a su nombre.

La postulación podrá realizarse de manera presencial en la sede central del Ente, en sus delegaciones del interior y en los municipios, Concejos Deliberantes y organizaciones que mantienen convenios de colaboración con el organismo. También podrá iniciarse de manera virtual a través del sitio https://puente.rdb-ti.com/subsidios/bono-invernal.

Desde el Ente recordaron que el beneficio tiene carácter retroactivo para quienes reúnan las condiciones previstas en la normativa vigente y remarcaron la importancia de acercarse a consultar cada situación particular, a fin de recibir el asesoramiento correspondiente.

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