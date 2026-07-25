La bronca de Franco Colapinto tras la clasificación en Hungría

Franco Colapinto no ocultó su frustración tras la clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. A pesar de conseguir el 13° puesto para la carrera de este domingo, el piloto argentino de Alpine consideró que tenía potencial para lograr un mejor resultado y apuntó a los problemas con la puesta a punto del auto y la gestión de los neumáticos.

El pilarense comenzará la competencia desde la séptima fila y buscará repetir las grandes remontadas que protagonizó en las últimas fechas del campeonato.

“La Q2 no fue buena”

Luego de la sesión clasificatoria, Colapinto hizo un balance crítico de su rendimiento y explicó que no logró sacar el máximo provecho del auto en la segunda tanda.

"Creo que estaba para más. La qualy 2 no fue buena, no hicimos un buen trabajo con las gomas. El primer sector fue muy malo y no pude recuperar lo que perdí... Da un poco de bronca", expresó el argentino.

El piloto reconoció que las dificultades del fin de semana condicionaron su preparación y terminaron influyendo en el resultado de la clasificación.

Un viernes complicado

Colapinto recordó que prácticamente no pudo girar durante la jornada del viernes. En la primera práctica libre fue reemplazado por el estonio Paul Aron, debido a la normativa de la FIA que obliga a los equipos a dar participación a pilotos novatos en al menos cuatro entrenamientos durante la temporada.

Como si eso fuera poco, en la segunda sesión sufrió un accidente cuando apenas llevaba media hora de actividad.

"Ayer no giré, di tres vueltas nomás en la FP2. Es una lástima, el auto estaba bastante fuera de la ventana que a mí me gusta y al no tener la oportunidad de hacer la FP1 no pude dejar el setup como me gusta a mí", explicó.

Pese a esas complicaciones, destacó el trabajo realizado por el equipo para recuperar competitividad de cara a la clasificación.

"Hicimos un buen trabajo en recuperarnos y creo que, en lo personal, hice un buen trabajo".

Una nueva oportunidad para sumar puntos

Más allá de su descontento con el resultado de la clasificación, Colapinto volverá a tener una buena oportunidad de pelear por los puntos este domingo.

El argentino ya demostró a lo largo de la temporada una gran capacidad para avanzar posiciones en carrera, especialmente gracias a sus buenas largadas y a su ritmo de competencia. Sus actuaciones en los Grandes Premios de Gran Bretaña y Bélgica, donde protagonizó importantes remontadas, alimentan la expectativa de volver a meterse entre los diez primeros.

La carrera del Gran Premio de Hungría se disputará este domingo desde las 10:00 (hora de Argentina)