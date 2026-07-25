Robaron la computadora del médico del padre de Lionel Messi

El reconocido urólogo Norberto Bernardo, médico de Jorge Messi y una de las máximas referencias de la urología en Argentina, fue víctima de un robo en su consultorio de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los elementos sustraídos se encuentran computadoras y otros equipos electrónicos, en un hecho que ahora es investigado por la Justicia Federal.

Según trascendió, el robo ocurrió en los días previos al partido entre la Selección argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

La investigación está bajo secreto de sumario

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los delincuentes se llevaron computadoras y otros dispositivos electrónicos del consultorio de Bernardo.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal de Comodoro Py, que lleva adelante la investigación bajo secreto de sumario para determinar las circunstancias del hecho y avanzar en la identificación de los responsables.

Hasta el momento no se difundieron mayores detalles sobre el contenido de los equipos sustraídos ni sobre posibles hipótesis del robo.

Un referente de la medicina argentina

Norberto Bernardo es uno de los urólogos más prestigiosos del país y de América Latina. Es reconocido por su trayectoria en cirugía robótica, urología moderna y procedimientos mínimamente invasivos, además de desempeñarse como director del Centro Argentino de Urología.

Entre sus pacientes se encuentra Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina.

El antecedente durante el Mundial

La salud de Jorge Messi fue uno de los temas que cobró notoriedad durante el Mundial 2026, luego de que Lionel Messi se emocionara hasta las lágrimas tras marcar un triplete en el debut frente a Argelia y revelara que atravesaba una situación personal vinculada a su familia.