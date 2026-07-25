La Provincia proyecta repavimentar la Circunvalación Oeste

La Dirección de Vialidad de Salta confirmó que la Circunvalación Oeste será sometida a una repavimentación parcial por primera vez desde su inauguración, hace casi dos décadas. La obra buscará recuperar los sectores más deteriorados de una de las principales vías de conexión del área metropolitana, que presenta deformaciones y baches producto del intenso tránsito y el paso del tiempo.

El director del organismo, Gonzalo Macedo, informó que ya se encuentra en marcha la elaboración del proyecto técnico y adelantó que el objetivo es ejecutar los trabajos durante el próximo año.

El desgaste ya no puede resolverse con reparaciones menores

La Circunvalación Oeste conecta la ciudad de Salta con San Lorenzo, Cerrillos, Rosario de Lerma y otras localidades del Valle de Lerma. Construida alrededor de 2006, hoy soporta un caudal de tránsito muy superior al previsto originalmente.

"Estamos haciendo ya un estudio para empezar a hacer un trabajo de repavimentación de algunos tramos de la Circunvalación", señaló Macedo durante una entrevista con Radio Salta.

El funcionario explicó que el deterioro no se concentra en un único sector, sino que alcanza distintos puntos del corredor vial.

"La Circunvalación, en el tramo de la ruta 51 hasta la ruta Colón, también presenta ya muchas deformaciones y baches, así que estamos haciendo un trabajo técnico en el Departamento de Proyectos de Vialidad para, si es posible, el año que viene hacer un trabajo de repavimentación en algunos tramos que ya lo necesitan", sostuvo.

Asimismo, remarcó que el estado de la calzada responde principalmente al paso del tiempo.

"Imaginate que esta Circunvalación Oeste se construyó en el 2006 aproximadamente, ya tiene 20 años y ya le hace falta una repavimentación en varios lugares", afirmó.

También avanzan obras sobre la Ruta Nacional 34

Macedo confirmó además que comenzaron los trabajos de recuperación del tramo Rosario de la Frontera-Metán de la Ruta Nacional 34.

Según explicó, la intervención será integral e incluirá la reconstrucción de la carpeta asfáltica y de la base del camino.

"Van a reciclar toda la carpeta y la base y la van a hacer de nuevo. Eso es lo que hacía falta, no un bacheo superficial", indicó.

El director de Vialidad recordó que el deterioro de ese tramo había complicado seriamente la circulación, especialmente del transporte pesado.

"Ya transitar por esa zona era muy complicado; los camiones andaban a paso de hombre y se formaban caravanas inmensas", expresó.

Además, confirmó que el Gobierno provincial adelantará los fondos necesarios para ejecutar la obra mientras aguarda el reintegro de los recursos por parte de Vialidad Nacional.

Avances en la Ruta 51 y la autopista del Valle de Lerma

Durante la entrevista, Macedo también se refirió a otros proyectos estratégicos de infraestructura vial.

En el caso de la Ruta Nacional 51, señaló que la Provincia gestiona la transferencia del primer tramo entre San Antonio de los Cobres y Mina Poma para pavimentarlo con financiamiento propio, mientras que Vialidad Nacional retomaría las obras en los sectores intermedios.

Además, informó que ya fue contratado el proyecto ejecutivo para pavimentar los últimos 90 kilómetros hasta el Paso de Sico, con la intención de licitar esa obra durante el próximo año.