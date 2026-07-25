Vozinha, la figura de Cabo Verde, es el nuevo arquero de Colo Colo

Colo Colo sumó un refuerzo de experiencia para afrontar la segunda parte de la temporada. El club chileno llegó a un acuerdo para incorporar al arquero caboverdiano Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, quien arribará como agente libre tras finalizar su vínculo con el Chaves de Portugal.

El experimentado guardameta, de 40 años, será presentado oficialmente una vez que supere la revisión médica.

Un fichaje de jerarquía para el "Cacique"

La contratación fue confirmada por el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, quien destacó el consenso alcanzado dentro de la institución para concretar la llegada del arquero.

"Hay un acuerdo. Después de los exámenes médicos, será presentado en el estadio Monumental. Además de contar con mi aprobación, su nombre fue consensuado en todos los estamentos del Colo Colo. Es alguien que llega para contribuir al club", señaló el dirigente.

Vozinha, cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias, quedó con el pase en su poder luego de que expirara su contrato con el Chaves, equipo de la segunda división de Portugal.

El Mundial que lo puso en la mira

El arquero fue una de las grandes figuras de la selección de Cabo Verde durante el Mundial 2026, certamen en el que el combinado africano disputó por primera vez una Copa del Mundo y sorprendió con una histórica campaña.

Entre sus actuaciones más destacadas sobresalen los empates sin goles frente a España, que posteriormente se consagró campeona del torneo, y ante Arabia Saudita, encuentros en los que mantuvo su arco invicto con intervenciones decisivas.

Además, Cabo Verde estuvo muy cerca de dar otro golpe en la fase eliminatoria, cuando llevó a la Selección argentina al tiempo suplementario antes de caer por un ajustado 3-2 en los dieciseisavos de final.