Javier Milei viajó a Brasil y respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro

El presidente Javier Milei desarrolló este sábado una intensa agenda oficial y política en la ciudad de San Pablo, Brasil, donde expresó un fuerte respaldo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones de octubre.

La visita incluyó actividades institucionales y su participación en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), en un gesto que refuerza su alineamiento con la principal fuerza opositora al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Fue distinguido con la Orden de Ipiranga

La jornada comenzó en el Palacio dos Bandeirantes, donde Milei fue recibido por el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas.

Durante la ceremonia, el mandatario argentino recibió la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga el estado paulista. Uno de los detalles que llamó la atención fue el despliegue de una alfombra azul en lugar de la tradicional alfombra roja.

Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el intendente de San Pablo, Ricardo Nunes; y posteriormente se sumó Flávio Bolsonaro a una reunión de trabajo.

“Vinimos a acompañar la ola azul”

Tras las actividades oficiales, Milei asistió a la Convención Nacional del Partido Liberal, realizada en el Mercado Livre Arena Pacaembú, donde estaba previsto que brindara un discurso en el marco de la oficialización de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

En su encuentro con el senador brasileño, el presidente argentino dejó una frase de fuerte contenido político:

“Vinimos a acompañar la ola azul. Espero que terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez”.

La declaración fue interpretada como un explícito respaldo al espacio político liderado por la familia Bolsonaro.

Cambios en la agenda presidencial

Para priorizar el viaje a Brasil, la Casa Rosada decidió reprogramar la participación de Milei en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, que finalmente se realizará este domingo