Recolectarán residuos electrónicos en Salta
La jornada tendrá lugar de 10 a 17 en el predio del shopping Alto NOA este 31 de julio.
Salta Hoy
25 / 07 / 2026
Con el objetivo de promover el reciclaje y la correcta disposición de residuos tecnológicos, el próximo 31 de julio se realizará una nueva campaña de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en la ciudad de Salta.
La jornada tendrá lugar de 10 a 17 en el predio del shopping Alto NOA, ubicado sobre avenida del Bicentenario 702, y permitirá a los vecinos entregar distintos elementos en desuso para su tratamiento y disposición responsable.
Qué se puede llevar
Durante la campaña se recibirán aparatos eléctricos y electrónicos fuera de uso, entre ellos:
- Computadoras.
- Impresoras.
- Televisores.
- Microondas.
- Equipos de audio.
- Otros dispositivos electrónicos.
Además, los organizadores recibirán otros materiales reciclables, como:
- Papel y cartón.
- Plásticos.
- Ecobotellas.
- Envases tetra brik.
- Latas.
- Plásticos duros, como baldes, cajones, bidones y sillas.
También podrán entregarse aceite vegetal usado (en botellas plásticas cerradas), baterías de vehículos y textiles para recuperar, como prendas de vestir, calzado y ropa de cama.
Qué elementos no se recibirán
Desde la organización aclararon que no se aceptarán pilas, tubos fluorescentes ni vidrios, por lo que se solicita a los vecinos no llevar este tipo de residuos.