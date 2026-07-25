Recolectarán residuos electrónicos en Salta

Con el objetivo de promover el reciclaje y la correcta disposición de residuos tecnológicos, el próximo 31 de julio se realizará una nueva campaña de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en la ciudad de Salta.

La jornada tendrá lugar de 10 a 17 en el predio del shopping Alto NOA, ubicado sobre avenida del Bicentenario 702, y permitirá a los vecinos entregar distintos elementos en desuso para su tratamiento y disposición responsable.

Qué se puede llevar

Durante la campaña se recibirán aparatos eléctricos y electrónicos fuera de uso, entre ellos:

Computadoras.

Impresoras.

Televisores.

Microondas.

Equipos de audio.

Otros dispositivos electrónicos.

Además, los organizadores recibirán otros materiales reciclables, como:

Papel y cartón.

Plásticos.

Ecobotellas.

Envases tetra brik.

Latas.

Plásticos duros, como baldes, cajones, bidones y sillas.

También podrán entregarse aceite vegetal usado (en botellas plásticas cerradas), baterías de vehículos y textiles para recuperar, como prendas de vestir, calzado y ropa de cama.

Qué elementos no se recibirán

Desde la organización aclararon que no se aceptarán pilas, tubos fluorescentes ni vidrios, por lo que se solicita a los vecinos no llevar este tipo de residuos.