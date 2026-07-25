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Recolectarán residuos electrónicos en Salta

La jornada tendrá lugar de 10 a 17 en el predio del shopping Alto NOA este 31 de julio.

Salta Hoy

25 / 07 / 2026

 

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Con el objetivo de promover el reciclaje y la correcta disposición de residuos tecnológicos, el próximo 31 de julio se realizará una nueva campaña de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en la ciudad de Salta.

La jornada tendrá lugar de 10 a 17 en el predio del shopping Alto NOA, ubicado sobre avenida del Bicentenario 702, y permitirá a los vecinos entregar distintos elementos en desuso para su tratamiento y disposición responsable.

Qué se puede llevar

Durante la campaña se recibirán aparatos eléctricos y electrónicos fuera de uso, entre ellos:

  • Computadoras.
  • Impresoras.
  • Televisores.
  • Microondas.
  • Equipos de audio.
  • Otros dispositivos electrónicos.

Además, los organizadores recibirán otros materiales reciclables, como:

  • Papel y cartón.
  • Plásticos.
  • Ecobotellas.
  • Envases tetra brik.
  • Latas.
  • Plásticos duros, como baldes, cajones, bidones y sillas.

También podrán entregarse aceite vegetal usado (en botellas plásticas cerradas), baterías de vehículos y textiles para recuperar, como prendas de vestir, calzado y ropa de cama.

Qué elementos no se recibirán

Desde la organización aclararon que no se aceptarán pilas, tubos fluorescentes ni vidrios, por lo que se solicita a los vecinos no llevar este tipo de residuos.

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