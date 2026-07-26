Horror en La Silleta: la víctima del femicidio recibió más de 40 puñaladas

La investigación por el femicidio ocurrido en La Silleta sumó en las últimas horas un dato estremecedor que refleja la violencia con la que fue cometido el crimen. Según el informe preliminar de la autopsia, la mujer de 55 años recibió más de 40 heridas provocadas con un cuchillo tipo carnicero, lesiones que le causaron la muerte.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM) en feria, María Luján Sodero Calvet, calificó el hecho como "brutal" y sostuvo que el ataque se produjo en un contexto de absoluta violencia e indefensión de la víctima, al tiempo que consideró que se trata de uno de los femicidios con mayor ensañamiento registrados en los últimos tiempos en la provincia.

Por el crimen fue imputado un hombre de 55 años, pareja de la víctima, como presunto autor del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y por ensañamiento.

Durante la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por la defensa oficial y decidió abstenerse de prestar declaración.

Prisión preventiva

El juez del distrito Centro, Antonio Pastrana, controló la legalidad del procedimiento y resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía, ordenando la prisión preventiva del imputado mientras avanza la investigación.

La medida fue adoptada debido a la gravedad del hecho y para evitar posibles riesgos procesales, como una eventual fuga o el entorpecimiento de la causa.

Uno de los elementos centrales que fundamentan la imputación es el resultado preliminar de la autopsia, que confirmó que la mujer presentaba más de 40 heridas de arma blanca. Esa circunstancia llevó a la Fiscalía a incorporar el agravante de ensañamiento en la calificación penal.

Cómo ocurrió el crimen

El femicidio ocurrió durante la madrugada del viernes 24 de julio en una vivienda ubicada sobre el pasaje Oscar Gallegos, en La Silleta, en el Valle de Lerma.

De acuerdo con los primeros elementos reunidos por la investigación, durante la noche se desarrollaba una reunión con música y consumo de bebidas alcohólicas. Cerca de las 2.30 se habría producido una discusión entre la pareja que derivó en el ataque fatal.

Fue el hijo de la víctima quien dio aviso al Sistema de Emergencias 911 tras advertir la situación de violencia.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al domicilio, la mujer ya había fallecido. Según los testimonios recolectados en el lugar, algunos vecinos observaron al sospechoso sosteniendo el cuerpo de la víctima antes del arribo de la Policía.

El hombre fue detenido poco después.

La investigación continúa

Tras tomar conocimiento del hecho, la fiscal María Luján Sodero Calvet y la auxiliar fiscal Florencia Díaz Galdeano se trasladaron al lugar para supervisar las tareas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Personal de Criminalística, Medicina Legal e investigadores realizaron las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del ataque y determinar las circunstancias que desencadenaron el femicidio.

En un primer momento, algunos vecinos habían señalado que el arma utilizada podría haber sido un machete corto. Sin embargo, el informe preliminar de la autopsia confirmó que las heridas fueron provocadas con un cuchillo de grandes dimensiones, tipo carnicero.

La Fiscalía también informó que los familiares de la víctima recibieron asistencia y contención a través del Gabinete de Psicología del CIF y del equipo interdisciplinario.

La causa continuará bajo la órbita de la Unidad de Femicidios, mientras el acusado permanecerá detenido con prisión preventiva.