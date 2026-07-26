Salta ya superó todos los trasplantes de médula realizados en 2025

Salta alcanzó un nuevo récord en materia de trasplantes de médula ósea en pacientes adultos. Con dos nuevos procedimientos realizados en el Centro de Alta Complejidad IMAC, la provincia llegó a siete intervenciones en lo que va de 2026, superando las cuatro efectuadas durante todo el año pasado.

Las últimas prácticas correspondieron a trasplantes autólogos, una técnica que consiste en recolectar e implantar las propias células madre hematopoyéticas del paciente. Se trata de un tratamiento de alta complejidad utilizado para personas que padecen diversas enfermedades oncohematológicas.

Tres pacientes más, en evaluación

Desde el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI Salta) informaron que actualmente otros tres pacientes adultos permanecen bajo evaluación clínica.

En caso de reunir las condiciones médicas necesarias y presentar una evolución favorable, podrían ser sometidos a un trasplante en los próximos días, lo que permitiría ampliar aún más el número de procedimientos realizados este año.

Un programa que permite tratarse en Salta

Los trasplantes forman parte del Programa Provincial de Trasplante de Médula Ósea, que articula el trabajo entre el Ministerio de Salud Pública, el CUCAI Salta, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y las instituciones privadas habilitadas para realizar este tipo de prácticas.

Uno de los pilares del crecimiento del programa es el convenio vigente entre el Ministerio de Salud Pública y el IMAC, que permite que tanto pacientes con obra social como quienes no cuentan con cobertura médica puedan acceder al tratamiento sin salir de la provincia.

De esta manera, muchas personas evitan ser derivadas a centros especializados de Buenos Aires, Córdoba o Rosario, reduciendo los costos, el desarraigo y el impacto que generan los traslados prolongados durante el tratamiento.

Respaldo para tratamientos de alta complejidad

Desde el CUCAI Salta destacaron además el acompañamiento económico y logístico que brinda el Ministerio de Salud Pública para garantizar el acceso a medicamentos de alto costo y sostener los esquemas de cofinanciación junto al Incucai.

Según remarcaron, ese respaldo resulta fundamental para asegurar la continuidad del programa y ampliar el acceso de los pacientes salteños a este tipo de tratamientos de alta complejidad.