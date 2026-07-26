Rescataron a siete personas que se habían perdido en el Cerro Termas

Un importante operativo de rescate se desplegó durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en Rosario de la Frontera, donde siete personas que realizaban una caminata por el Cerro Termas fueron encontradas con vida luego de varias horas de búsqueda.

Según informó el medio Pirámide Noticias, el grupo recorría el sector conocido como "Uyuyuy", en las inmediaciones de la casa de Lola Mora, cuando perdió la orientación y quedó imposibilitado de regresar por sus propios medios.

La alerta ingresó entre las 19 y las 19.45, lo que motivó la inmediata activación de un operativo de búsqueda y rescate que se extendió durante toda la noche.

Del procedimiento participaron Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil, efectivos de la Policía de Salta, equipos sanitarios y agentes de distintas áreas de la Municipalidad de Rosario de la Frontera, entre ellas Acción Social y la Secretaría de Gobierno.

Mientras avanzaban las tareas de búsqueda, familiares de los excursionistas permanecieron en el lugar a la espera de novedades sobre el estado del grupo.

Uno de los rescatados debió ser evacuado en camilla

Tras varias horas de trabajo, los equipos de emergencia lograron localizar a los siete excursionistas, todos con vida.

Uno de ellos presentaba un cuadro de deshidratación y fuertes calambres, por lo que fue descendido en camilla hasta una zona segura. Posteriormente, todos fueron trasladados al hospital local para ser sometidos a controles médicos y verificar su estado de salud.

Afortunadamente, el operativo concluyó sin víctimas fatales.

Recomendaciones para quienes realizan caminatas

Luego del rescate, las autoridades reiteraron la importancia de adoptar medidas de seguridad al recorrer zonas serranas.

Entre las principales recomendaciones figuran permanecer siempre en los senderos habilitados, planificar previamente el recorrido, informar a familiares o conocidos sobre el itinerario y evitar internarse en sectores desconocidos, especialmente cuando quedan pocas horas de luz natural.