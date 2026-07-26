El presidente Javier Milei encabezó este domingo la apertura oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, donde destacó las principales medidas económicas implementadas por su gobierno y aseguró que la eliminación del cepo cambiario representa un cambio histórico para el sector agropecuario.

Durante su discurso ante productores, dirigentes rurales y funcionarios, el mandatario sostuvo que el levantamiento de las restricciones cambiarias era una deuda pendiente con el campo y afirmó que el cepo constituía "el robo más grande que sufría el mercado".

"El campo perdía dos tercios de sus ingresos"

Milei aseguró que la eliminación del cepo tuvo un impacto directo sobre la actividad agropecuaria.

"El maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos. Vaya que es bueno eliminarlo", expresó el Presidente al dirigirse a los asistentes de la tradicional muestra rural.

En ese sentido, remarcó que la actual gestión avanzó además con una reducción de aranceles para la importación de insumos y maquinaria y con la apertura de nuevos mercados para la producción argentina.

"Bajamos aranceles a insumos y maquinarias, abrimos mercados. Hoy vuelvo por tercera vez a La Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena", afirmó.

"Se viene un campo radicalmente distinto"

El jefe de Estado sostuvo que el agro ingresará en una nueva etapa de crecimiento y aseguró que las políticas implementadas permitirán transformar al sector.

"Se viene un campo radicalmente distinto", aseguró.

Al mismo tiempo, cuestionó con dureza las políticas aplicadas por administraciones anteriores, a las que responsabilizó de haber perjudicado al sector productivo.

"Se lo atacó con cepos y otras medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", manifestó.