Tiempo del Milagro: Cargnello llamó al diálogo y a construir la paz

Con la tradicional entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, Salta dio inicio al Tiempo del Milagro 2026, una de las manifestaciones de fe más importantes del norte argentino. Miles de fieles colmaron la Catedral Basílica para participar de la ceremonia que marca el comienzo del camino espiritual que culminará el próximo 15 de septiembre con la renovación del Pacto de Fidelidad.

Durante la celebración, el arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, centró su mensaje en la necesidad de recuperar el diálogo, la sabiduría y la paz, en un contexto internacional atravesado por conflictos bélicos y una creciente división social.

"Damos gracias a Dios desde lo profundo del corazón porque nos permite comenzar un nuevo Tiempo del Milagro en este año 2026", expresó al inicio de su homilía.

El prelado advirtió que el mundo atraviesa una etapa marcada por las guerras y recordó que actualmente existen más de treinta conflictos armados, aunque la atención pública suele concentrarse en los enfrentamientos entre Ucrania y Rusia y en la situación de Oriente Medio.

Un llamado a la Argentina

Cargnello también trasladó esa reflexión a la realidad del país y llamó a recuperar la capacidad de diálogo en todos los ámbitos.

"Nos cuesta sentarnos a dialogar, en diferentes ámbitos, no solo en el político. Nos falta sabiduría. No solamente a los líderes, en general. Se va metiendo una mentalidad que alimenta el conflicto permanente", afirmó.

En ese sentido, invitó a los fieles a vivir el Tiempo del Milagro como una verdadera transformación interior y no únicamente como una tradición religiosa.

"Nos quedaríamos muy cortos si creyéramos que la entronización acaba en esto. Si la Virgen no encuentra el trono aquí y el Señor no lo encuentra aquí, nos quedamos en la periferia, no nos abrimos de verdad a una transformación", reflexionó.

Además, sostuvo que los cambios que necesita la sociedad deben comenzar desde cada persona.

"Si podemos abrirnos y ser de verdad generosos, seremos capaces de aportar a una Argentina y un mundo mejor. El cambio de la Nación, de la provincia, de la ciudad y de la familia, si no nace del corazón, no tiene futuro", expresó.

Una Catedral colmada de fe

La ceremonia comenzó a las 17.30 con el descenso de las imágenes desde sus camarines hasta el altar mayor de la Catedral Basílica. Entre aplausos, lágrimas y pañuelos en alto, miles de personas acompañaron el traslado mientras entonaban el tradicional canto: "Señor del Milagro, Cristo Redentor, del pueblo de Salta no apartes tu amor".

Como ocurre cada año, la celebración reunió a familias salteñas, peregrinos y turistas que participaron de uno de los acontecimientos religiosos más importantes del país. Los pedidos de salud, trabajo, paz y agradecimiento fueron protagonistas de una jornada cargada de emoción.

El Tiempo del Milagro 2026 se desarrollará bajo el lema "Señor del Milagro, Tú eres nuestra paz. Oramos para recibirla y servimos para darla", en el marco del 334° aniversario de esta histórica devoción.