River perdió 1 a 0 con Barracas Central en el Monumental

River Plate comenzó con el pie izquierdo su participación en el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Eduardo Coudet cayó 1 a 0 frente a Barracas Central en el estadio Monumental, en un encuentro que dejó preocupación por el rendimiento del conjunto de Núñez y terminó con silbidos desde las tribunas.

El único gol del partido lo marcó Gonzalo Morales, delantero de Boca que juega a préstamo en Barracas Central. Tras convertir, el atacante celebró con el tradicional gesto del "Topo Gigio", una acción que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

River intentó reaccionar, manejó la pelota durante buena parte del encuentro y buscó el empate, pero se encontró con un rival ordenado que, luego de ponerse en ventaja, se replegó y defendió el resultado hasta el pitazo final.

Antes del cierre de la primera etapa, el "Millonario" había conseguido la igualdad por intermedio de Lucas Martínez Quarta, aunque el tanto fue anulado, frustrando la posibilidad de irse al descanso con el marcador nivelado.