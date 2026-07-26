Hallan casi 400 kilos de cocaína ocultos en dos camiones cisterna provenientes de Bolivia

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió secuestrar 388 kilos de cocaína que eran transportados ocultos en dos camiones cisterna provenientes de Bolivia. El procedimiento se realizó sobre la ruta nacional 34, a la altura de la localidad santafesina de Susana, y terminó con tres ciudadanos bolivianos detenidos.

El hallazgo se produjo durante la madrugada del viernes, en el marco de controles preventivos llevados adelante por efectivos de la fuerza federal. Los vehículos habían ingresado al país por el paso fronterizo de Salvador Mazza y trasladaban combustible cuando fueron interceptados en el departamento Castellanos, en Santa Fe.

Durante la inspección inicial, los gendarmes detectaron elementos sospechosos dentro de los cisternas. Al abrir los compartimentos superiores encontraron varias mochilas ocultas entre la carga, lo que motivó una requisa más profunda por orden de la Fiscalía Federal de Rafaela.

Los camiones fueron trasladados al Escuadrón de Seguridad Vial Rafaela, donde, con la presencia de testigos, los efectivos retiraron las mochilas y hallaron 370 paquetes compactos. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de cocaína y el pesaje final determinó que el cargamento ascendía a 388 kilos.

Según estimaciones oficiales, la droga tendría un valor cercano a los 8.664 millones de pesos. Además del estupefaciente, se secuestraron los dos camiones y los teléfonos celulares de los involucrados.

De acuerdo con fuentes de la Mesa de Inteligencia Criminal Estratégica de Gendarmería, la modalidad utilizada ya fue detectada en otros países de la región. Consiste en ocultar la droga dentro de cisternas que transportan combustibles, aprovechando que el intenso olor de los hidrocarburos dificulta su detección, incluso mediante perros entrenados para la búsqueda de narcóticos.

Por disposición del fiscal federal Federico Grimm, los tres ocupantes de los vehículos quedaron detenidos, mientras que la causa fue caratulada como una infracción a la Ley 23.737, que regula y sanciona los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.