El 74% de los salteños que cobra el seguro de desempleo tiene entre 30 y 54 años

Salta continúa entre las provincias con mayor cantidad de beneficiarios del seguro de desempleo y un dato sobresale en las estadísticas oficiales: casi tres de cada cuatro personas que perciben esta prestación tienen entre 30 y 54 años, es decir, se encuentran en plena edad laboral.

Según el último Boletín Estadístico de la Seguridad Social (BESS), durante junio unas 3.362 personas cobraban la Prestación por Desempleo en la provincia. De ese total, el 73,8% pertenece al grupo etario de entre 30 y 54 años, mientras que el segmento más numeroso corresponde a quienes tienen entre 45 y 49 años, con 627 beneficiarios.

Predominio de varones

El informe también refleja una marcada diferencia por género. De las 3.362 personas que recibieron el beneficio en junio, 2.632 eran varones y 730 mujeres.

En términos porcentuales, los hombres representan el 78,3% de los beneficiarios, mientras que las mujeres alcanzan el 21,7%, lo que significa que casi ocho de cada diez personas que cobran el seguro de desempleo en Salta son varones.

Salta lidera en el NOA

Con 3.362 prestaciones vigentes, Salta se ubica como la provincia con mayor cantidad de beneficiarios del seguro de desempleo en el NOA y ocupa el sexto lugar a nivel nacional, detrás de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza.

En la región, supera por escaso margen a Tucumán, que registra 3.348 beneficiarios, mientras que Santiago del Estero cuenta con 1.637, Jujuy con 1.566, Catamarca con 1.450 y La Rioja con 996.

De esta manera, Salta concentra aproximadamente el 27% de todas las prestaciones por desempleo que se pagan en el Noroeste Argentino.

Cómo evolucionó la cantidad de beneficiarios

Las estadísticas muestran variaciones en los últimos años. En junio de 2024 había 3.494 beneficiarios en Salta. Un año después, en junio de 2025, la cifra ascendió a 4.094, lo que representó un incremento del 17,2%.

En junio de 2026, el número descendió a 3.362 personas, una caída del 17,9% respecto del año anterior y del 3,8% si se compara con junio de 2024.

No obstante, especialistas aclaran que una reducción en la cantidad de beneficiarios no implica necesariamente una mejora del empleo, ya que muchos trabajadores dejan de percibir la prestación porque agotaron el período de cobertura, mientras otros ingresan al sistema tras perder su trabajo.

Un mercado laboral con menos empleo registrado

Los datos del seguro de desempleo coinciden con la caída del empleo privado formal en la provincia.

Según la información oficial sobre trabajo registrado, Salta contaba con alrededor de 131.300 trabajadores asalariados privados en febrero de 2024. Para abril de 2026, último dato disponible, esa cifra descendió a 117.100 empleados, lo que representa una pérdida de aproximadamente 14.200 puestos de trabajo, equivalente a una baja cercana al 10,8%.

La situación a nivel nacional

En junio, el seguro de desempleo alcanzó a 116.641 personas en todo el país. De ese total, 79.045 eran hombres y 37.596 mujeres, con una prestación promedio de 316.935 pesos mensuales.

Durante el primer semestre de 2026 se registraron 90.634 nuevas altas, un 27,4% más que en igual período de 2025.

Los sectores que concentraron la mayor cantidad de nuevos beneficiarios fueron:

Industria manufacturera: 22.766 altas .

. Comercio: 20.651 .

. Construcción: 13.819.

Quiénes pueden acceder al seguro

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo que quedan desempleados por causas no imputables a ellos, como despidos sin causa o finalización de contratos.

Para acceder al beneficio, los trabajadores permanentes deben haber realizado aportes al Fondo Nacional de Empleo durante al menos seis meses dentro de los tres años previos a la pérdida del empleo. Existen además requisitos específicos para trabajadores eventuales y de temporada.

Mientras perciben la prestación, mantienen la cobertura de obra social, continúan recibiendo asignaciones familiares y el período es computado como antigüedad para la jubilación.

Cómo se calcula el monto

El valor inicial del beneficio equivale al 75% de la mejor remuneración neta mensual de los seis meses previos al cese laboral.

Sin embargo, la prestación tiene límites establecidos: no puede ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil ni superar el 100% de ese salario. La duración del beneficio varía entre 2 y 12 meses, aunque para trabajadores mayores de 45 años puede extenderse por seis meses adicionales.