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El reventón de un neumático provocó el vuelco de un camión en la Ruta Nacional 9/34

Ocurrió este domingo en horas de la tarde en la zona de Lumbreras. El camionero resultó ileso.

Salta Hoy

27 / 07 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Un camión volcó en la Ruta Nacional 9/34 en la zona de Lumbreras, debido al reventón de un neumático delantero del lado del acompañante.

Tras el accidente, el pesado vehículo quedó en la banquina, llegando a obstaculizar parte de la cinta asfáltica.

El chofer es oriundo de Misiones, había partido desde la provincia de Chaco transportando madera y tenía como destino la ciudad de General Güemes.

Afortunadamente, el camionero resultó ileso.

Durante algunas horas hubo demoras e inconvenientes en el tránsito, el personal policial y de emergencia trabajó hasta lograr retirar el vehículo de la ruta y normalizar la circulación.

 

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