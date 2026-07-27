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Productores salteños muy preocupados por la importación de bananas

Aseguran que la llegada de la fruta desde el exterior podría traer como consecuencia el contagio de una enfermedad a los bananos con secuelas gravísimas para la producción.

Salta Hoy

27 / 07 / 2026

 

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Habló por Radio Salta, Fernando Ortiz, productor frutihortícola de Colonia Santa Rosa. Explicó que desde 1994, Argentina implementó regulaciones fitosanitarias para proteger la producción de bananas en Salta y Jujuy, prohibiendo la importación de bananas de países vecinos debido a la amenaza de la enfermedad Cigatoka Negra.

Esta normativa, estuvo vigente hasta el 17 de julio de 2026, evitó el ingreso de fruta importada, pero la industria bananera local enfrenta desde hace 5 años nuevos riesgos debido al reciente surgimiento del Mal de Panamá.

“Los bananales mueren al contacto con este hongo y las tierras quedan improductivas por 30 años”, dijo Ortiz y mencionó que el sector da trabajo de forma directa a 5 mil personas en Salta y Jujuy.

El productor bananero salteño indicó que la medida emitida por el Gobierno nacional fue totalmente inconsulta con el sector y con los gobiernos provinciales. 

Ortiz hizo pública su esperanza en un cambio de rumbo de las disposiciones: “Creemos que el Gobierno dará marcha atrás”. 

 

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