Familiares de niños con TDAH dan a conocer el síndrome
El trastorno del déficit de atención con o sin hiperactividad, TDAH es un tipo de neuro divergencia asociado generalmente con la hiperactividad.
Salta Hoy
27 / 07 / 2026
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“Pero no solo es eso, tiene muchos otros síntomas y signos y los chicos necesitan apoyos médicos para poder avanzar porque muchos de ellos sufren bullying”, indicó Mariela, una de las madres organizadoras.
Este martes desde las 17:00 horas se realizará la jornada de concientización y entrega de panfletos sobre el TDAH en la puerta del Cabildo Histórico, según comentó Emilia.