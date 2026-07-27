Familiares de niños con TDAH dan a conocer el síndrome

“Pero no solo es eso, tiene muchos otros síntomas y signos y los chicos necesitan apoyos médicos para poder avanzar porque muchos de ellos sufren bullying”, indicó Mariela, una de las madres organizadoras.

Este martes desde las 17:00 horas se realizará la jornada de concientización y entrega de panfletos sobre el TDAH en la puerta del Cabildo Histórico, según comentó Emilia.