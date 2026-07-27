Alerta amarilla por vientos intensos y Zonda para este martes
Lo emitió el Servicio Meteorológico Nacional. Mirá los detalles.
Salta Hoy
27 / 07 / 2026
La zona de cobertura incluye vientos fuertes en la Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes y Puna de Molinos.
Se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar hasta 100 km/h, lo que podría reducir la visibilidad.
Además, rige otra alerta amarilla por viento Zonda en los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.
El área puede ser afectada por vientos con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.
Este fenómeno provocará reducción de visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y baja humedad.