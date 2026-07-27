Afiliados del IPS pueden ganar importantes premios
Al comprar en comercios legales tendrán un descuento del 10% y con su ticket participarán de sorteos mensuales de dinero en efectivo. Los premios van desde los 100 mil hasta los 300 mil pesos.
Salta Hoy
27 / 07 / 2026
VER GALERÍA
“El objetivo del programa implementado por la obra social provincial y de la Cámara de Comercio e Industria busca reactivar las ventas en todo el territorio provincial”, dijo Gustavo Herrera, presidente de la Cámara.
Llamó a todos los comercios a interiorizarse y adherir al programa.