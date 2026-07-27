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Un hombre de 45 años fue herido con arma de fuego en barrio San Benito

Ocurrió anoche a las 23:00 durante el enfrentamiento de dos bandas antagónicas en la zona sudeste de Salta capital.

Salta Hoy

27 / 07 / 2026

 

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Se encuentra internado en estado crítico en el Hospital San Bernardo. Tres personas mayores de edad fueron detenidas. 

“Allí, una persona resultó gravemente herida por arma de fuego y se investiga un posible enfrentamiento entre dos bandas antagónicas”, indicó el oficial Juan Posadas, de Prensa de la Policía de Salta. 

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