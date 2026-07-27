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El Mercado San Miguel tiene un nuevo anexo en el microcentro

Los puestos de ventas atenderán allí mientras avanza la reconstrucción del centro de abasto.

Salta Hoy

27 / 07 / 2026

 

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Desde hoy, la atención al público se concentrará en el nuevo espacio de 20 de Febrero 37 (ex Carrefour) y en Ituzaingó 134. 

La medida permitirá iniciar la etapa final de las obras de reconstrucción del tradicional centro comercial, según dijo a Radio Salta, María Figallo, administradora de los mercados municipales.

En el nuevo anexo atenderán los puesteros que hasta ahora desarrollaban su actividad en el local de pasaje Miramar, además de quienes permanecían en el edificio central del mercado. En ese sentido, se recuerda que el anexo del pasaje Miramar dejará de atender al público.

Figallo comentó al finalizar la entrevista que las obras en el Mercado San Miguel avanzan a buen ritmo.

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