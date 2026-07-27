Caso Natalia Cruz: Diez policías imputados por no haber protegido a la víctima
La Unidad Fiscal Especializada citó a audiencia de imputación a los efectivos policiales por presuntas conductas vinculadas con el incumplimiento de medidas de protección judicial. Los investigadores además descubrieron un informe falso.
Salta Hoy
27 / 07 / 2026
El hecho ocurrió en febrero pasado en la localidad de Campo Quijano
Según la investigación, la víctima contaba con una orden judicial que disponía una consigna policial fija como medida de protección ante reiterados episodios de violencia de género ejercidos por su expareja.
No obstante, la custodia no habría sido implementada, pese a que el personal policial tenía conocimiento de la disposición judicial.
Además, la Fiscalía sostiene que posteriormente se habría confeccionado e incorporado un informe policial con datos presuntamente falsos, en el que se dejó constancia de un supuesto intento de cumplimiento de la medida.