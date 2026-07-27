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Caso Natalia Cruz: Diez policías imputados por no haber protegido a la víctima

La Unidad Fiscal Especializada citó a audiencia de imputación a los efectivos policiales por presuntas conductas vinculadas con el incumplimiento de medidas de protección judicial. Los investigadores además descubrieron un informe falso.  

Salta Hoy

27 / 07 / 2026

 

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El hecho ocurrió en febrero pasado en la localidad de Campo Quijano

Según la investigación, la víctima contaba con una orden judicial que disponía una consigna policial fija como medida de protección ante reiterados episodios de violencia de género ejercidos por su expareja. 

No obstante, la custodia no habría sido implementada, pese a que el personal policial tenía conocimiento de la disposición judicial. 

Además, la Fiscalía sostiene que posteriormente se habría confeccionado e incorporado un informe policial con datos presuntamente falsos, en el que se dejó constancia de un supuesto intento de cumplimiento de la medida.
 

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