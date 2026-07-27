En septiembre se habilita el primer puente de Vaqueros

Por otro lado mencionó que el organismo puso en marcha un plan de recuperación de la Ruta Nacional 9/34 en el peor tramo que es el que va desde Metán a Rosario de la Frontera.

Mencionó una breve pausa en el avance de la obra en la RN 34 como consecuencia de reclamos salariales. “Todo fue por demoras vinculadas al sistema de certificación de obras, afortunadamente todo se resolvió favorablemente”, agregó Casas.

Indicó que a fin de año este tramo en cuestión estará finalizado.