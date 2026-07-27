La Agencia Provincial de la Juventud informó que se extendió el plazo de inscripción para el concurso Impacto Joven, cuyo objetivo es impulsar proyectos que fortalezcan los centros de estudiantes, las instituciones educativas y las comunidades, promoviendo valores socio-comunitarios, culturales y productivos.

El certamen está destinado a jóvenes delegados o participantes activos de Centros de Estudiantes, tanto públicos como privados de la Provincia, quienes podrán presentar iniciativas en tres categorías:

Proyectos socio-comunitarios: orientados a resolver problemáticas del entorno mediante acciones solidarias, de voluntariado o campañas de concientización.

Proyectos socio-productivos: producción de bienes o servicios con finalidad social, solidaria o autosustentable.

Proyectos socio-culturales: propuestas artísticas, culturales, de investigación o difusión.

Los estudiantes interesados pueden acercarse a la Agencia Provincial de la Juventud, ubicada en Av. Belgrano 447, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. También pueden comunicarse al 387-542-8087, enviar un correo electrónico a agencia.juventudsalta@gmail.com o contactarse a través de la cuenta de Instagram @agenciajuventudsalta.