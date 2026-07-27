Alerta amarilla por vientos intensos para el sector oeste de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para distintas regiones de la provincia de Salta por la presencia de vientos intensos y viento zonda durante la mañana de este martes 28 de julio.

Entre las 12 y las 18 horas, se alerta la presencia de vientos fuertes en la Cordillera de los Andes - Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos.

Alerta amarilla para el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60-80 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. Se advierte que este fenómeno puede provocar una importante reducción de la visibilidad.

Están incluidos en esta alerta los valles de Cachi, Cafayate, de Chicoana, de La Caldera, de La Poma, de Molinos ,de Rosario de Lerma y valles de San Carlos. Esta área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar además de la reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Estas condiciones favorecen la rápida propagación de incendios forestales, de modo que se recuerda a la población además de mantener las medidas de seguridad personal, duplicar el esfuerzo en el cuidado del ambiente evitando totalmente las quemas y probables focos de incendio.

